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  • Entretien complet et polyvalent du corps et des zones intimes
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Body Groomer 7000 SeriesTête flexible 2D, système de coupe/rasage double

BG7475/15

4.4
| (120) Avis | 95% recommandent ce produit
Entretien complet et polyvalent du corps et des zones intimes
Le système unique à double tête vous permet de passer facilement du rasage à la coupe, sans compromettre le confort cutané. Grâce à la technologie de tête flexible 2D, le rasoir s'adapte aux courbes de votre corps et élimine même les poils les plus tenaces.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Pour une coupe sûre et précise sur tout le corps

Entretien complet et polyvalent du corps et des zones intimes

  • Système de rasage Triple Protect

  • Tête flexible 2D

  • Lames douces pour la peau

  • Coupe de près

  • S'utilise sous la douche

Système à double tête pour un rasage de près ou une coupe élégante

Système à double tête pour un rasage de près ou une coupe élégante

Le système innovant à double tête vous offre un rasage de près en douceur qui laisse votre peau douce et fraîche, ou une coupe précise qui correspond parfaitement à votre style unique. Cette tondeuse offre toute la polyvalence dont vous avez besoin.

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.

Adapte la tête de rasoir aux contours de votre corps

Adapte la tête de rasoir aux contours de votre corps

Grâce à la technologie de suivi des contours, la tête flexible 2D adapte la tête de rasoir pour suivre les contours de votre corps, vous permettant d'éliminer même les poils les plus difficiles d'accès.

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4.4

sur 5

120

Avis

95%

recommandent ce produit

02/03/2026

España

España

Acheteur vérifié

Va genial para rasurar todo el cuerpo

Corta pelo todos los lugares del cuerpo va genial la recomiendo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

16/11/2025

España

España

Sorprendido para muy bien!

Pensé que sería como todas....pero la he utilizado para las partes íntimas y está super bien... Con el adaptador no te cortaras nada , y luz, aunque parezca una tontería, está súper genial!

Pour

Luz, no te corta

Contre

De momento ninguna

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Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

Oui, je recommande ce produit

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10/11/2025

España

España

Una sistema de recorte y afeitado incríble

Estoy contento con este artículo, me per mite afeitarme y recortarme el vello, de manera eficaz, impecable y con suavidad. Tiene un doble cabezal, lo hace más fácil y seguro. Dispone de diferentes peines-guía de precisión para que puedas definir tu longitud exacta que deseas. Además, está pensado para las zonas más íntimas, incorpora el sistema de afeitado triple protect, que permite un corte seguro de manera suave, minimizando significativamente la irritación y protegiendo la piel.

Pour

Batería diseño, seguridad

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe

  2. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat