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Arrêté
CareTouch
Coupent le poil au plus près pour une peau douce.
Rasage sous l'eau avec du gel ou de la mousse respectant la peau, ou rasage à sec pratique.
Glisse facilement sur la peau pour un meilleur confort et une peau lisse.
4.0
sur 5
1383
Avis
82%
recommandent ce produit
didier2009
10/04/2020
France
impeccable
tres bon produit hyper efficace lame performante et resistante dans le temps
Pour
resistant
Contre
un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Isam1166
19/07/2019
France
Toujours un plaisir
C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
jd11300
19/07/2019
France
Acheteur vérifié
Toujours un plaisir
C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.