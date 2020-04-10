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  • Doux pour la peau, sans pitié pour les poils incarnés.
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique 100 % étanche

AT790/17

4
| (1383) Avis | 82% recommandent ce produit
Doux pour la peau, sans pitié pour les poils incarnés.
Le nouveau rasoir Philips CareTouch est conçu pour minimiser la formation de poils incarnés, pour une peau lisse jour après jour. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous avez le choix entre un rasage rafraîchissant à l'eau avec gel ou mousse de rasage, ou un rasage à sec pratique.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Doux pour la peau, sans pitié pour les poils incarnés.

  • CareTouch

Les têtes GentleCut coupent le poil au plus près pour une peau douce.

Les têtes GentleCut coupent le poil au plus près pour une peau douce.

Coupent le poil au plus près pour une peau douce.

AquaTec Wet & Dry : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse à raser

AquaTec Wet & Dry : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse à raser

Rasage sous l'eau avec du gel ou de la mousse respectant la peau, ou rasage à sec pratique.

Le système à têtes rotatives glisse facilement sur la peau

Le système à têtes rotatives glisse facilement sur la peau

Glisse facilement sur la peau pour un meilleur confort et une peau lisse.

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4.0

sur 5

1383

Avis

82%

recommandent ce produit

10/04/2020

France

France

impeccable

tres bon produit hyper efficace lame performante et resistante dans le temps

Pour

resistant

Contre

un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

19/07/2019

France

France

Toujours un plaisir

C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

19/07/2019

France

France

Acheteur vérifié

Toujours un plaisir

C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 