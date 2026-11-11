Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 45 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Black Friday
07
d
Jours
09
h
Heures
16
m
Minutes
54
s
Secondes
Unlock access
Rasoirs AquaTouch
Durabilité
Produits reconditionnés (1)
Prix
0.00 €
Note
Facile d'utilisation
Entièrement lavable (3)
Charge rapide en 5 minutes (2)
Durée d'utilisation par charge
De 40 à 59 minutes (2)
Suivi des contours
Têtes flexibles dans 5 directions (2)
Type de peau
Normale (2)
Série
Serie 5000 (2)
Caractéristiques
Voyant de niveau de charge (1)
Développement Durable
Produits reconditionnés (1)
Philips Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche
Prix de vente recommandé
149,99 €
Philips AquaTouchRasoir électrique pour peau sèche ou humide
99,99 €
Reconditionné
Philips Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
99,99 €
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité ! Qu'est-ce que cela signifie?