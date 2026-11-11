Rasoirs AquaTouch

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Philips Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5420/59
  • Lames MultiPrecision
  • 45 min d'autonomie pour 1 h de charge
  • Accessoire tondeuse barbe SmartClick
  • Tondeuse corps SmartClick

Prix de vente recommandé

149,99 €

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Philips AquaTouch
Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

AT890/20
  • Lames DualPrecision
  • Têtes flexibles

Prix de vente recommandé

99,99 €

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Reconditionné

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Philips Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S5420/06R1
  • Lames MultiPrecision
  • 45 min d'autonomie pour 1 h de charge
  • Tondeuse de précision SmartClick

Prix de vente recommandé

99,99 €

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