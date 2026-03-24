ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Solutions de repassage tout-en-un All-in-One série 8500

Assistance

Solutions de repassage tout-en-unAll-in-One série 8500

AIS8530/20

Solutions de repassage tout-en-un All-in-One série 8500

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

UK Declaration of Conformity

  • PDF fichier, 501.8 kB
  • 24 March 2026

Guide de mise en route

  • PDF fichier, 10 MB
  • 24 March 2026

Pièces de rechange et accessoires

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider