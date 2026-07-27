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AIS8530/20
Table multi-angle intégrée
Technologie OptimalTEMP
Base détachable et portable
Technologie double chauffe
Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*
Pratique, la table à repasser multi-angle inclinable peut prendre toutes les positions, pour une utilisation pratique : position horizontale pour les tissus difficiles, verticale pour défroisser les vêtements fragiles.
La technologie double chauffe offre une pénétration de la vapeur puissante pour éliminer les faux plis avec de meilleures performances qu'un fer à repasser**, donnant à vos vêtements un aspect impeccable.
La technologie OptimalTEMP garantit 0 risque de brûlures sur les tissus repassables, pour une utilisation sans problèmes sur tous types de textiles, du jean à la soie.
Notation globale
testé par un institut tiers pour E. Coli, S. Aureus, C. Albicans et acariens sur coton avec un temps de défroissage vapeur de 10 secondes
Par rapport à nos fers vapeur Philips
par rapport aux fers à repasser vapeur, selon les consommateurs, test de placement de produit octobre 2022