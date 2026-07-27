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  • Un seul système. Puissant et pratique.
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Solutions de repassage tout-en-unAll-in-One série 8500

AIS8530/20

Un seul système. Puissant et pratique.
La Série 8500 All-in-One de Philips est la solution révolutionnaire pour être toujours à votre avantage. La combinaison défroisseur et fer offre praticité et performances puissantes.
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Produits compatibles
All-in-One ironing solution

All-in-One ironing solution
RÉSERVOIR D’EAU SVC

CP2057/01

Polyvalence, performances et praticité**

Un seul système. Puissant et pratique.

  • Table multi-angle intégrée

  • Technologie OptimalTEMP

  • Base détachable et portable

  • Technologie double chauffe

  • Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*

Table à repasser multi-angle réglable intégrée

Table à repasser multi-angle réglable intégrée

Pratique, la table à repasser multi-angle inclinable peut prendre toutes les positions, pour une utilisation pratique : position horizontale pour les tissus difficiles, verticale pour défroisser les vêtements fragiles.

Technologie double chauffe pour de meilleures performances**

Technologie double chauffe pour de meilleures performances**

La technologie double chauffe offre une pénétration de la vapeur puissante pour éliminer les faux plis avec de meilleures performances qu'un fer à repasser**, donnant à vos vêtements un aspect impeccable.

OptimalTEMP : aucun risque de brûlure sur tous les vêtements repassables

OptimalTEMP : aucun risque de brûlure sur tous les vêtements repassables

La technologie OptimalTEMP garantit 0 risque de brûlures sur les tissus repassables, pour une utilisation sans problèmes sur tous types de textiles, du jean à la soie.

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  1. testé par un institut tiers pour E. Coli, S. Aureus, C. Albicans et acariens sur coton avec un temps de défroissage vapeur de 10 secondes

  2. Par rapport à nos fers vapeur Philips

  3. par rapport aux fers à repasser vapeur, selon les consommateurs, test de placement de produit octobre 2022