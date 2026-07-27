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  • Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.
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Série 2000 Purificateur d'airPhilips - Purificateur jusqu'à 109 ㎡, 13dB, Noir

AC2221/13

Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.
Respirez un air pur et sain chez vous, grâce à notre purificateur d'air hepa le plus silencieux,13 dB (A). Il élimine 99,97 % des allergènes et des polluants en quelques minutes, avec le moins de bruit possible et tout en consommant un minimum d'énergie. Son capteur AeraSense contrôle l'air avec précision et choisit intelligemment la vitesse adaptée à l'environnement. Avec son design épuré et ses commandes intelligentes, ce purificateur Philips s'adapte à votre style de vie et s'intègre parfaitement dans votre intérieur.
Voir tous les avantages

Piège efficacement les allergènes et les polluants.

Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.

  • Purifie les pièces jusqu'à 109 m²

  • Notre purificateur le plus silencieux

  • Durée de vie du filtre de 3 ans

  • CADR (débit d'air pur) de 420 m³/h

  • Filtre HEPA et charbon actif

Purification efficace des pièces jusqu'à 109 m²

Purification efficace des pièces jusqu'à 109 m²

Avec sa filtration puissante de 420 m³/h (CADR) (1), cet appareil convient parfaitement aux espaces mesurant jusqu'à 109 m² et peut purifier une pièce de 20 m² en moins de 7 minutes (2).

Le plus silencieux de nos purificateurs d'air, conçu pour être peu bruyant

Le plus silencieux de nos purificateurs d'air, conçu pour être peu bruyant

Découvrez le plus silencieux de nos purificateurs d'air avec technologie SilentWings. Inspirée du vol silencieux des hiboux, nos pales de ventilateur sont conçues pour fonctionner silencieusement, à seulement 13 dB (A).

Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

Filtre HEPA 3 couches piègeant 99,97 % des particules ultra-fines

Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (4), soit moins que le plus petit virus connu !

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Mentions légales

  1. (1) Le CADR est testé par un laboratoire indépendant certifié conformément à la norme GB/T 18801-2022.

  2. (2) Calcul réalisé conformément à la norme NRCC-54013.

  3. (3) Pression acoustique, IEC 60704, à 1,5 m.

  4. (4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.

  5. (5) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.

  6. (6) Dans l'air traversant le filtre. Test effectué avec des acariens domestiques, du pollen de bouleau et des allergènes félins, conformément à la procédure SOP 350.003 de l'OFI, organisme autrichien.

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres grands leaders d'opinion, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8–160.

  8. (8) Test de taux de réduction microbienne réalisé par un laboratoire externe avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 30 m³, en mode Turbo pendant 1 h.

  9. (9) Testé réalisé conformément à la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30 m³, 1 h, mode Turbo, laboratoire tiers.

  10. (10) Test réalisé par un laboratoire GMT externe conformément à la norme GB/T 18801-2022 sur les COV, le toluène et le NO₂ dans une pièce de 30 m³ avec le mode Turbo pendant 1 h.