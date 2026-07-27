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AC2221/13
Purifie les pièces jusqu'à 109 m²
Notre purificateur le plus silencieux
Durée de vie du filtre de 3 ans
CADR (débit d'air pur) de 420 m³/h
Filtre HEPA et charbon actif
Avec sa filtration puissante de 420 m³/h (CADR) (1), cet appareil convient parfaitement aux espaces mesurant jusqu'à 109 m² et peut purifier une pièce de 20 m² en moins de 7 minutes (2).
Découvrez le plus silencieux de nos purificateurs d'air avec technologie SilentWings. Inspirée du vol silencieux des hiboux, nos pales de ventilateur sont conçues pour fonctionner silencieusement, à seulement 13 dB (A).
Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (4), soit moins que le plus petit virus connu !
Notation globale
(1) Le CADR est testé par un laboratoire indépendant certifié conformément à la norme GB/T 18801-2022.
(2) Calcul réalisé conformément à la norme NRCC-54013.
(3) Pression acoustique, IEC 60704, à 1,5 m.
(4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
(5) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
(6) Dans l'air traversant le filtre. Test effectué avec des acariens domestiques, du pollen de bouleau et des allergènes félins, conformément à la procédure SOP 350.003 de l'OFI, organisme autrichien.
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres grands leaders d'opinion, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8–160.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé par un laboratoire externe avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 30 m³, en mode Turbo pendant 1 h.
(9) Testé réalisé conformément à la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30 m³, 1 h, mode Turbo, laboratoire tiers.
(10) Test réalisé par un laboratoire GMT externe conformément à la norme GB/T 18801-2022 sur les COV, le toluène et le NO₂ dans une pièce de 30 m³ avec le mode Turbo pendant 1 h.