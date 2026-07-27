Notre purificateur le plus discret. Un air pur, quasi sans bruit.

Respirez un air pur et sain chez vous, grâce à notre purificateur d'air hepa le plus silencieux,13 dB (A). Il élimine 99,97 % des allergènes et des polluants en quelques minutes, avec le moins de bruit possible et tout en consommant un minimum d'énergie. Son capteur AeraSense contrôle l'air avec précision et choisit intelligemment la vitesse adaptée à l'environnement. Avec son design épuré et ses commandes intelligentes, ce purificateur Philips s'adapte à votre style de vie et s'intègre parfaitement dans votre intérieur.