Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
FY2200/30
Filtres d'origine pour purificateur d'air PureProtect 2200
Filtres de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et des virus.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Filtre HEPA NanoProtect
total
recurring payment
Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips PureProtect Quiet série 2200 : modèles AC2210, AC2220 et AC2221. Le modèle de purificateur d'air est indiqué au dos de l'appareil.
Les filtres d'origine maintiennent des performances optimales pendant 3 ans (2), afin de limiter les tracas et les dépenses. Le purificateur calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il est temps de le remplacer.
La conception de filtre pliable minimise l'emballage nécessaire et utilise 35 % de plastique en moins, pour une empreinte carbone réduite.
Le filtre Philips d'origine est conçu pour être parfaitement adapté à l'appareil. Pour des performances optimales, utilisez impérativement un véritable filtre Philips.
Filtration 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piégeant 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1), pour vous protéger des polluants, virus, allergènes, bactéries et mauvaises odeurs.
L'indicateur sur l'affichage de l'appareil Philips vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. L'entretien est ultra-simple et prend moins d'une minute.
Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.
Caractéristiques générales
Performances
Poids et dimensions
Remplacement
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.