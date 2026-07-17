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  • Étiquette de classe d’efficacité énergétique
    Réalisme incroyable. Magnifique design.
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OLEDTéléviseur 4K Ambilight

65OLED810/12

4.1

| (210) Avis | 83% recommandent ce produit

Disponible à partir

42 pouces
42 pouces
48 pouces
48 pouces
55 pouces
55 pouces
65 pouces
65 pouces
77 pouces
77 pouces

Réalisme incroyable. Magnifique design.

Ce téléviseur Ambilight OLED sophistiqué laisse la beauté s'exprimer. Du design minimaliste à l'image réaliste en passant par l'incroyable son digne du cinéma, vous serez captivé. Avec l'éclairage Ambilight immersif, tout semble encore plus grand et… plus spectaculaire !

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Réalisme incroyable. Magnifique design.

  • Téléviseur AMBILIGHT 164 cm (65")

  • 4K OLED. VRR à 144 Hz

  • Processeur P5 AI Perfect Picture Engine

  • Dolby Vision et Dolby Atmos

L'immersion dans ce que vous aimez. Téléviseur Ambilight

L'immersion dans ce que vous aimez. Téléviseur Ambilight

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

Éran OLED lumineux : une image réaliste,quelle que soit la luminosité

Éran OLED lumineux : une image réaliste,quelle que soit la luminosité

L'image réaliste de ce téléviseur OLED lumineux offre un rendu exceptionnel sous tous les angles. Il compense automatiquement les variations de luminosité ambiante,quel que soit le contenu : les noirs restent noirs (et non gris),et les moindres détails contrastent avec les zones sombres et lumineuses. Il prend en charge les principaux formats HDR.

Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA

Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA

Le processeur Philips P5 avec IA produit une image si réelle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Peu importe le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

210

Avis

83%

recommandent ce produit

17/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Formidable Qualité Philips

En remplacement d'une ancienne télé Ambilight de 16 ans. Nette différence avec la technologie 4K, le système Ambilight donne l'impression dune télé plus grande.

Pour

la splendeur de l'Ambilight surtout la nuit

Contre

quand je bloque une émission avec la télécommande Canalsat pour faire autre choses, l'écran passe en veuille noir Ambilight et il me faut la télécommande pour l'arrêter, qui n'était pas le cas sur l'ancien modèle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OLED 48OLED810 Téléviseur 4K Ambilight

Date of Use 2026-06-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OLED 48OLED810 Téléviseur 4K Ambilight

Date of Use 2026-06-27

06/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Tv oled 65oled

Je suis très satisfait de cette TV OLED , l ambilight est vraiment agréable , le pied tournant pratique et enfin la qualité d image excellente , je connais déjà les dalles OLED mais les progrès réalisés en 7 années sont convainquant. L ergonomie des paramètres Philips est un peu déroutante .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OLED 65OLED810 Téléviseur 4K Ambilight

Date of Use 2026-06-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OLED 65OLED810 Téléviseur 4K Ambilight

Date of Use 2026-06-12

03/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit un bon choix pas de regrets

Bien les couleurs magnifiques l.ambiligth une découverte superbe que du plaisir

Pour

Qualité d.image couleurs magnifiques et ambiligt qui entoure l’ecran c’est très beau

Contre

Pas trouvé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OLED 55OLED810 Téléviseur 4K Ambilight

Date of Use 2026-06-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OLED 55OLED810 Téléviseur 4K Ambilight

Date of Use 2026-06-15

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.

  2. Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  3. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  5. Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com

  6. Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

  7. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.

  8. La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.

  9. L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.

  10. La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.

  11. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.

  12. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

  13. La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.

  14. HDMI VRR 144 Hz, G-Sync et FreeSync possibles en jouant sur un PC connecté à votre téléviseur OLED via HDMI

  15. Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2025 via une mise à jour logicielle.

  16. Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.