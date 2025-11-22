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L'immersion en toute simplicité
Avec le moniteur E-line incurvé de 32" (81 cm) au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Crystal Clear QHD avec Ultra Wide-Color et la technologie AMD FreeSync donnent vie à vos images !
E-line
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
Pour un espace de travail plus net, ce moniteur est doté d'une solution élégante pour la gestion des câbles. Il n'est pas nécessaire de rassembler les câbles avec des attaches supplémentaires. Une fente allongée permet de ranger les câbles en toute discrétion. Elle dissimule les câbles et trouvera sa place dans la plupart des environnements, en particulier pour les petits espaces et les bureaux qui font face à un mur ou à une fenêtre. Cette conception élimine les câbles emmêlés pour un bureau mieux organisé.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
4.5
sur 5
61
Avis
93%
recommandent ce produit
géomancie
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
très bon rapport qualité / prix
très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-10-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-10-22
Copernic56
15/04/2020
France
indroyable qualité/prix
mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .
Pour
++++++++++++++++++++
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-03-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-03-15
Elest
06/11/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente
C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances
Pour
Ergonomie
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2019-10-06
Oui, je recommande ce produit
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Date of Use 2019-10-06
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.