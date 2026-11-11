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Moniteurs
Toutes les séries
Moniteurs domestiques
Disponibilité
Nouveautés (7)
Note
Screen size
0cm
0"
Connexions
HDMI (170)
VGA (84)
DisplayPort (84)
USB-C (54)
DVI (11)
Concentrateur USB (4)
Thunderbolt (1)
Design
Plat (145)
4 côtés sans cadre (10)
Ultrawide-Superwide (10)
Incurvé (24)
Screen Resolution
1920 x 1080 (FHD) (121)
2560 x 1440 (QHD) (26)
3440 x 1440 (WQHD) (10)
3840 x 2160(4K UHD) (12)
Technologies de synchronisation
Adaptive Sync (82)
FreeSync (64)
FreeSync Premium (10)
Refresh rate
75 Hz (95)
100 Hz (29)
120 Hz (12)
60 Hz (6)
144 Hz (11)
70 Hz (1)
Praticité
Enceintes (117)
Hauteur réglable (47)
Webcam pliable/rétractable (9)
Qualité de l'image
Wide Color gamut (26)
HDR (14)
LCD panel type
IPS technology (11)
VA LCD (3)
Monitor Panel Type
OLED (2)
MonitorMoniteur LCD Full HD
MonitorMoniteur USB-C
MonitorMoniteur Quad HD
MonitorMoniteur LCD UltraWide
MonitorMoniteur LCD
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