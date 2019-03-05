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Arrêté
278E9QJAB/00
De magnifiques couleurs, une immersion totale
Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 27" (68,6 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image Full HD. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
4.2
sur 5
59
Avis
85%
recommandent ce produit
ROYALDULTOP
05/03/2019
France
Très content de mon achat
Super bien emballé, retrait en magasin avant la date de mise à dispo. Très simple d'utilisation, une fois bien réglé, c'est vraiment sympa, seul l'audio reste un peu poussif, mais dans l'ensemble bon rapport qualité/prix, je peux lire mes magazines sur 2 pages en 1.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
adishaq
16/01/2021
België
Acheteur vérifié
une experience interessante
bon prix. une expérience différente en ce que regarde les couleurs. mais, âpres 2 semaines les yeux sont habitués.
Pour
il est grand
Contre
instalation difficile. les instruction sont pour ingineurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
jcarcelle
15/12/2022
España
Acheteur vérifié
El equipo funciona magnífico
Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.
Pour
Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.
Contre
Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2022-11-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2022-11-15
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.