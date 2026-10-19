Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide

Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.