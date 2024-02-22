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Moniteur LCD incurvé Full HD

271E1SCA/00

4.1

| (22) Avis | 80% recommandent ce produit

L'immersion en toute simplicité

Avec le moniteur incurvé de 27" (68 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.

Voir tous les avantages

L'immersion en toute simplicité

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 5

22

Avis

80%

recommandent ce produit

22/02/2024

France

France

Acheteur vérifié

Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA

J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article

Pour

la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré

Contre

a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-01-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-01-22

03/05/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Très bel objet

Je suis pleinement satisfait de cet écran ..Je connaissais la qualite des écrans Philips pour avoir changer de format ,du 20 pouces á 27 pouces ..la qualite Et la luminosité sont excellent ..Et j'apprécie d'autant les films Avec l'incurvation comme au cinema ..j'ai juste rajouter ses baffes pour le son ..

Pour

Le plan incurvé

Contre

Pas de réglage de pied en hauteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2021-04-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2021-04-03

12/11/2020

Italia

Italia

Molto funzionale

Luminoso e leggermente ricurvo per ampliare lo spazio visivo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

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Mentions légales

  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.