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Arrêté
24PFS5303/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Le téléviseur Philips 5300 affiche une image de qualité sur un petit écran. Grâce à ses commandes conviviales et à son design compact, il est idéal dans la cuisine, la chambre ou le bureau.
60 cm (24")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Élégant, compact, léger et portable. Votre petit téléviseur vous permet de regarder vos émissions favorites où que vous soyez, aussi bien dans votre cuisine qu'en camping avec votre famille. Ce téléviseur portable vous donne la possibilité de vous tenir au courant de l'actualité et de connaître les derniers résultats sportifs. Il vous accompagne dans vos divertissements !
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez du contenu en streaming ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 5
65
Avis
bichette
30/03/2019
France
excellent
le seul petit problème c'est le téléviseur qui penche vers l'arrière !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
tite
21/02/2019
France
tres bon tv
une 2eme prise casque avec coupure du son pour régler le volume pour branchement sur un ampli qui n'a pas de telecomande. donc se servir de la telecomande de la tv pour régler le volume son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Mia17
14/12/2018
France
Parfait dans un studio
Très bonne image pour une petite télé, on peut voir les images de la télé sous toutes les angles (pas d'angle de visibilité où c'est sombre contrairement à d'autres télé) Le son me convient bien. Facile à installer. Sans pied mais avec des "trépieds" facile à mettre et non encombrant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.