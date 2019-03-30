Go to promotion

Un code d'activation Assassin's Creed offert pour tout achat d'un TV Philips Ambilight OLED801

En savoir plus

ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur

Arrêté

5300 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

22PFS5303/12

3.6

| (65) Avis

Disponible à partir

22 pouces
22 pouces
24 pouces
24 pouces

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Le téléviseur Philips 5300 affiche une image de qualité sur un petit écran. Grâce à ses commandes conviviales et à son design compact, il est idéal dans la cuisine, la chambre ou le bureau.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Pixel Plus HD

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 55 cm (22")

  • PPI de 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Pixel Plus HD met la beauté en image

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez du contenu en streaming ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

65

Avis

30/03/2019

France

France

excellent

le seul petit problème c'est le téléviseur qui penche vers l'arrière !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

21/02/2019

France

France

tres bon tv

une 2eme prise casque avec coupure du son pour régler le volume pour branchement sur un ampli qui n'a pas de telecomande. donc se servir de la telecomande de la tv pour régler le volume son.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

14/12/2018

France

France

Parfait dans un studio

Très bonne image pour une petite télé, on peut voir les images de la télé sous toutes les angles (pas d'angle de visibilité où c'est sombre contrairement à d'autres télé) Le son me convient bien. Facile à installer. Sans pied mais avec des "trépieds" facile à mettre et non encombrant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.