ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 45 jours

Barres de son et audio domestique

Barres de son et audio domestique (16)

1 - 12 sur 16 résultats
Trier:

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5308/10
  • 2.1, caisson de basses sans fil
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
Voir le produit

Barre de son 2.1

TAB8200/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI eARC 320 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
  • Philips EasyLink 3.0
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5108/10
  • 2 canaux
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
Voir le produit

Barre de son 2.1

TAB6309/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI eARC 320 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5109/10
  • 2.0 canaux
  • HDMI ARC 120 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5309/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • 240 W max. HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Nouveau

Barre de son stéréo 2.0 améliorée

TAB4000/12
  • 2.0 canaux
  • Puissance de sortie de 60W max./30W RMS
  • HDMI-ARC
  • Bluetooth® 5.4
Voir le produit

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5601/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI ARC 290 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son 3.1.2 avec caisson de basses sans fil

TAB8301/10
  • 3.1.2 canaux, caisson de basses sans fil
  • 380 W max. HDMI eARC
  • DTS:X, DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB4208/10
  • 2 canaux
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
  • Port USB
Voir le produit

Barre de son 2.0

TAB5201/10
  • 2.0 canaux
  • HDMI ARC 160 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
Voir le produit

Barre de son stéréo 2.0 améliorée

TAB4000/10
  • 2 canaux
  • 60 W maxi / puissance 30 W RMS
  • HDMI-ARC
  • Bluetooth® 5.4
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.