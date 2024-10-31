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Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB5309/10

2.4

| (8) Avis

Un son plus riche et plus profond pour tous vos divertissements

Donnez vie aux films et à bien d’autres contenus grâce à cette puissante barre de son et à son caisson de basses sans fil. Les explosions feront trembler la pièce. La musique prendra toute son ampleur. Les jeux deviendront encore plus épiques. Une technologie audio sophistiquée crée une expérience sonore immersive, quel que soit le contenu que vous regardez.

Voir tous les avantages

Un son plus riche et plus profond pour tous vos divertissements

  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes

2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes

Les 2.1 canaux et la technologie audio immersive offrent de nouveaux niveaux sonores, tandis que le caisson de basses sans fil compact donne une profondeur satisfaisante aux effets et à la musique. Quatre modes d'égaliseur vous permettent de choisir un style sonore adapté à ce que vous regardez, et les voix deviennent plus claires dans n'importe quel mode lorsque vous activez l'amélioration des dialogues.

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous

Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous

Profitez d'une place au premier rang pour tous vos films et séries. Cette barre de son compatible avec Dolby Digital Plus vous offre un son immersif, sans enceintes supplémentaires. Vous entendrez et sentirez la différence.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.4

sur 5

8

Avis

4

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Pour

Peu encombrant

Contre

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2024-09-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2024-09-30

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Pour

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Contre

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Date d'utilisation 2024-10-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Date d'utilisation 2024-10-27

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Pour

Precio asequible y buena construcción

Contre

Poca ecualización de sonido

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Date d'utilisation 2025-11-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Date d'utilisation 2025-11-25

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