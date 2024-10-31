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TAB5309/10
Un son plus riche et plus profond pour tous vos divertissements
Donnez vie aux films et à bien d’autres contenus grâce à cette puissante barre de son et à son caisson de basses sans fil. Les explosions feront trembler la pièce. La musique prendra toute son ampleur. Les jeux deviendront encore plus épiques. Une technologie audio sophistiquée crée une expérience sonore immersive, quel que soit le contenu que vous regardez.
2.1 canaux, caisson de basses sans fil
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Les 2.1 canaux et la technologie audio immersive offrent de nouveaux niveaux sonores, tandis que le caisson de basses sans fil compact donne une profondeur satisfaisante aux effets et à la musique. Quatre modes d'égaliseur vous permettent de choisir un style sonore adapté à ce que vous regardez, et les voix deviennent plus claires dans n'importe quel mode lorsque vous activez l'amélioration des dialogues.
La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.
Profitez d'une place au premier rang pour tous vos films et séries. Cette barre de son compatible avec Dolby Digital Plus vous offre un son immersif, sans enceintes supplémentaires. Vous entendrez et sentirez la différence.
2.4
sur 5
8
Avis
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Pour
Peu encombrant
Contre
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2024-09-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2024-09-30
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Pour
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Contre
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Date d'utilisation 2024-10-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Date d'utilisation 2024-10-27
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Pour
Precio asequible y buena construcción
Contre
Poca ecualización de sonido
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Date d'utilisation 2025-11-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Date d'utilisation 2025-11-25