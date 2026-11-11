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Accessoires mobiles

Câbles de synchronisation et charge (13)

1 - 12 sur 13 résultats
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Câbles de synchronisation et charge

Câble USB-C vers USB-C

DLC5130C/00
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight RVB
  • 1 m
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Câble USB-C > Lightning

DLC6541LB/00
  • Synchronisation et charge
  • 1 m
  • Noir
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USB-C vers USB-C

DLC4583C/00
  • Synchronisation et charge
  • 2 m
  • Câble tressé noir
  • avec écran numérique
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Câble USB-C vers Lightning

DLC5130L/01
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight RVB
  • 1 m
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USB-C > USB-C

DLC4561CB/00
  • Synchronisation et charge
  • 2 m
  • Noir
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Câble USB-C > USB-C

DLC6541CB/00
  • Synchronisation et charge
  • 1,2 m
  • Noir
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Câble USB-C vers Lightning

DLC1030L/00
  • Synchronisation et charge
  • 1 m
  • Noir tressé
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Câble USB-C vers USB-C

DLC5130C/01
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight RVB
  • 1 m
  • 60 W max.
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Câble USB-C vers USB-C

DLC8130C/00
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight arc-en-ciel
  • 1 m
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Câble USB-A vers Lightning

DLC5130V/01
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight RVB
  • 1 m
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Câble USB-A > USB-C

DLC5130A/01
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight RVB
  • 1 m
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Câble USB-A > USB-C

DLC6541AB/00
  • Synchronisation et charge
  • 1 m
  • Noir
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