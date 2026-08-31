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Câble USB-C > USB-C

DLC6541CB/00

Câble haut de gamme USB-C &gt; USB-C

Câble de qualité supérieure d'une longueur de 1,2 mètre pour une flexibilité accrue lorsque vous rechargez des appareils compatibles avec USB-C. Avec charge rapide 60 W.

Voir tous les avantages

Gaine silicone

Câble haut de gamme USB-C > USB-C

  • Synchronisation et charge

  • 1,2 m

  • Noir

Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

Design de câble flexible et durable

Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.

Spécificités Techniques

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