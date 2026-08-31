Payez plus tard avec Klarna
DLC5130C/00
Câble festif avec lumière variable RVB
Câble C vers C haut de gamme de 1 m avec lumière variable RVB pendant la recharge d'appareils compatibles USB-C. Prise en charge de la recharge rapide 60 W.
Synchronisation et charge
Ambilight RVB
1 m
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale