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Câble USB-C vers USB-C

DLC5130C/00

Câble festif avec lumière variable RVB

Câble C vers C haut de gamme de 1 m avec lumière variable RVB pendant la recharge d'appareils compatibles USB-C. Prise en charge de la recharge rapide 60 W.

Voir tous les avantages

Chargez votre appareil avec style grâce au câble festif.

Câble festif avec lumière variable RVB

  • Synchronisation et charge

  • Ambilight RVB

  • 1 m

Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

Design de câble flexible et durable

Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.

Spécificités Techniques

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