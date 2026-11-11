Canules Power Flosser

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Power Flosser

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  • Sonicare Nozzles for Compact Flosser
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Sonicare Nozzles for Compact Flosser
Standard et Confort

HX3072/00
  • Pour un nettoyage quotidien
  • Des gencives plus saines en 4 semaines**
  • 2 canules : N1 Standard pour le nettoyage interdentaire et N2 Comfort pour les dents et les gencives sensibles
  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Compact Flosser Philips Sonicare
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  • Sonicare F1 Standard nozzle
  • Sonicare F1 Standard nozzle
  • Sonicare F1 Standard nozzle
  • Sonicare F1 Standard nozzle
  • Sonicare F1 Standard nozzle
  • Sonicare F1 Standard nozzle

Sonicare F1 Standard nozzle
Canule de jet dentaire

HX3042/00
  • Pour un nettoyage quotidien
  • 2 canules
  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare
  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare
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