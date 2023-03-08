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  • Pour un nettoyage interdentaire quotidien
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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard et Confort

HX3072/00

4

| (185) Avis

Pour un nettoyage interdentaire quotidien

Profitez d'un nettoyage interdentaire doux et efficace grâce à ces canules pour le Compact Flosser Philips Sonicare. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage précis des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec son extrémité souple, a été conçue pour les gencives sensibles.

Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones nettoyées*

Pour un nettoyage interdentaire quotidien

  • Pour un nettoyage quotidien

  • Des gencives plus saines en 4 semaines**

  • 2 canules : N1 Standard pour le nettoyage interdentaire et N2 Comfort pour les dents et les gencives sensibles

  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Compact Flosser Philips Sonicare

Canule N1 Standard, idéale pour un nettoyage quotidien complet

Canule N1 Standard, idéale pour un nettoyage quotidien complet

La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents et le long des gencives.

Nettoyage N1 à jet unique, idéal pour éliminer les résidus alimentaires

Nettoyage N1 à jet unique, idéal pour éliminer les résidus alimentaires

La canule N1 Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces. 97 % des utilisateurs s'accordent à dire qu'elle est efficace pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents***.

Canule N2 Comfort, idéale pour les dents et les gencives sensibles

Canule N2 Comfort, idéale pour les dents et les gencives sensibles

La canule N2 Confort est dotée d'une pointe souple en caoutchouc spécialement conçue pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire. 95 % des utilisateurs s'accordent à dire que cette pointe est particulièrement douce pour les gencives**.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

185

Avis

08/03/2023

España

España

El mejor limpiador

Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.

Pour

los cabezales y la potencia

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-11-08

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-11-08

10/02/2023

España

España

Deja la boca muy limpia

Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-10-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2022-10-10

10/05/2022

España

España

Recomendable 100%

Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.

Pour

Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2021-04-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Date of Use 2021-04-10

Consignes de tri (InfoTri)

Produits d’hygiène bucco‐dentaire

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  1. dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier

  2. Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Comfort, enquête, États-Unis, N = 109, 2023

  3. Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Standard, enquête, États-Unis, N = 109, 2023