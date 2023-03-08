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HX3072/00
Pour un nettoyage interdentaire quotidien
Profitez d'un nettoyage interdentaire doux et efficace grâce à ces canules pour le Compact Flosser Philips Sonicare. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage précis des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec son extrémité souple, a été conçue pour les gencives sensibles.
Pour un nettoyage quotidien
Des gencives plus saines en 4 semaines**
2 canules : N1 Standard pour le nettoyage interdentaire et N2 Comfort pour les dents et les gencives sensibles
Compatible uniquement avec les jets dentaires Compact Flosser Philips Sonicare
La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents et le long des gencives.
La canule N1 Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces. 97 % des utilisateurs s'accordent à dire qu'elle est efficace pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents***.
La canule N2 Confort est dotée d'une pointe souple en caoutchouc spécialement conçue pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire. 95 % des utilisateurs s'accordent à dire que cette pointe est particulièrement douce pour les gencives**.
4.0
sur 5
185
Avis
Roberta12
08/03/2023
España
El mejor limpiador
Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.
Pour
los cabezales y la potencia
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-11-08
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-11-08
AWA_90
10/02/2023
España
Deja la boca muy limpia
Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-10-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2022-10-10
Jrrl
10/05/2022
España
Recomendable 100%
Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.
Pour
Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2021-04-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Date of Use 2021-04-10
dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier
Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Comfort, enquête, États-Unis, N = 109, 2023
Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Standard, enquête, États-Unis, N = 109, 2023