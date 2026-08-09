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OneBlade : taille, stylise et rase

OneBlade : taille, stylise et rase (21)

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Philips OneBlade Pro 360
Visage + Corps

QP6542/15
  • Batterie Li-ion rechargeable
  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe
  • Utilisable sur peau humide ou sèche
  • Indicateur d'autonomie
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Philips OneBlade 360
Visage + Corps

QP2834/23
  • Tailler, styliser, raser
  • Lame 360
  • Sabot réglable 5 en 1
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Philips OneBlade
Lame 360 de rechange

QP430/50
  • Taillez, stylisez et rasez
  • 3 lames 360
  • Compatible avec tous les manches OneBlade**
  • La lame dure jusqu'à 4 mois*
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Philips OneBlade
Intimate

QP1924/30
  • Rasage doux et facile des zones intimes
  • 2 lames SkinProtect
  • 1 sabot
  • 100 % étanche
  • Rechargeable, 100 % étanche
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Philips OneBlade
Lames de rechange

QP624/50
  • Taillez, stylisez et rasez
  • 2 lames 360 et 1 kit Corps
  • Compatible avec tous les manches OneBlade
  • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur
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Philips OneBlade
Lame 360 de rechange

QP440/50
  • Taillez, stylisez et rasez
  • 4 lames 360
  • Compatible avec tous les manches OneBlade**
  • La lame dure jusqu'à 4 mois*
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Philips OneBlade Pro 360
Visage + Corps

QP6652/30
  • Batterie Li-ion rechargeable
  • Sabot de précision 20 hauteurs de coupe
  • Utilisable sur peau humide ou sèche
  • Afficheur LED numérique
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Philips OneBlade 360 with Connectivity
Visage + Corps

QP4631/30
  • Tailler, styliser, raser
  • Lame 360
  • Sabot réglable 5 en 1
  • Expérience personnalisée et connectée
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Visage

QP4530/30
  • Tailler, styliser, raser
  • Lame 360
  • Sabot réglable 5 en 1
  • Expérience personnalisée
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Philips OneBlade
Lame 360 de rechange

QP440/60
  • Taillez, stylisez et rasez
  • 4 lames 360
  • Compatible avec tous les manches OneBlade**
  • La lame dure jusqu'à 4 mois*
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Philips OneBlade 360 with Connectivity
Visage + Corps

QP4631/65
  • Tailler, styliser, raser
  • Lame 360
  • Sabot réglable 5 en 1
  • Expérience personnalisée et connectée
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Philips OneBlade 360
Visage

QP2724/31
  • Taillez, stylisez et rasez
  • Lame 360
  • Sabots barbe de 3 jours (1, 3, 5 mm)
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