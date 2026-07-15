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  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
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OneBladeLame 360 de rechange

QP430/50

4.3
| (4425) Avis | 90% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s'adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre, avec moins de passages et plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 3 lames 360

  • Compatible avec tous les manches OneBlade**

  • La lame dure jusqu'à 4 mois*

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compatible avec les manches OneBlade**

Compatible avec les manches OneBlade**

Compatible avec tous les produits OneBlade : OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, Qp665x), à l’exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

La lame durable inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur.

La lame durable inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur.

La lame durable inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

4425

Avis

90%

recommandent ce produit

15/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir au top

Super rasoir j’avais déjà un ancien modèle celui est encore mieux

Pour

Ergonomique

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage

Date of Use 2026-06-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage

Date of Use 2026-06-03

06/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

super produit très content de ce rasoir les larmes sont très résistantes et très taillantes pendant 3 mois

Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange

Date of Use 2020-12-31

Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange

Date of Use 2020-12-31

13/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Foncez ! Excellent travail sur peau délicate.

Je recommande vivement ce rasoir, car, il est non agressif lors de son passage sur la peau. Il fait bien son travail, avec une coupe impeccable.

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage

Date of Use 2026-06-03

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage

Date of Use 2026-06-03

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.

  2. à l'exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505