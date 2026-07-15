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Taillez, stylisez et rasez
3 lames 360
Compatible avec tous les manches OneBlade**
La lame dure jusqu'à 4 mois*
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compatible avec tous les produits OneBlade : OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, Qp665x), à l’exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
La lame durable inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.
4.3
sur 5
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
Patoche 1364
15/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top
Super rasoir j’avais déjà un ancien modèle celui est encore mieux
Pour
Ergonomique
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage
Date of Use 2026-06-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage
Date of Use 2026-06-03
Ricou BENNE Éric
06/07/2026
France
Acheteur vérifié
super produit très content de ce rasoir les larmes sont très résistantes et très taillantes pendant 3 mois
Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange
Date of Use 2020-12-31
Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange
Date of Use 2020-12-31
Suiram48
13/06/2026
France
Acheteur vérifié
Foncez ! Excellent travail sur peau délicate.
Je recommande vivement ce rasoir, car, il est non agressif lors de son passage sur la peau. Il fait bien son travail, avec une coupe impeccable.
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage
Date of Use 2026-06-03
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage
Date of Use 2026-06-03
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
à l'exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505