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Robots cuiseurs-mixeurs et vaisselle

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Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1

SCF885/01
  • Cuisson à la vapeur saine
  • Cuisez et mixez dans un seul bol
  • Décongélation et réchauffage faciles
  • Facile à utiliser et à nettoyer
  • Conseils de diversification et recettes
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Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1

SCF883/01
  • Cuisson à la vapeur saine
  • Cuisez et mixez dans un seul bol
  • Décongelez et réchauffez en toute simplicité. Facile à utiliser et à nettoyer.
  • Facile à utiliser et à nettoyer
  • Conseils de diversification et recettes
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Avent
Coffret cadeau robot cuiseur-vapeur et mixeur

SCF883/20
  • Cuisson à la vapeur saine
  • Cuisez et mixez dans un seul bol
  • Décongelez et réchauffez en toute simplicité. Facile à utiliser et à nettoyer.
  • Facile à utiliser et à nettoyer
  • Conseils de diversification et recettes
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Reconditionné

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Philips Premium
Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1 reconditionné

SCF883/01R1
  • Cuisson à la vapeur saine
  • Cuisez et mixez dans un seul bol
  • Décongelez et réchauffez en toute simplicité. Facile à utiliser et à nettoyer.
  • Facile à utiliser et à nettoyer
  • Conseils de diversification et recettes
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