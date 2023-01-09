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Cuisson à la vapeur saine
Cuisez et mixez dans un seul bol
Décongelez et réchauffez en toute simplicité. Facile à utiliser et à nettoyer.
Facile à utiliser et à nettoyer
Conseils de diversification et recettes
La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.
Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.
Notre robot cuiseur-mixeur 4-en-1 vous accompagne tout au long du processus de diversification alimentaire de bébé : commencez par mixer très finement des fruits et légumes, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez-lui des textures moins lisses.
4.2
sur 5
469
Avis
83%
recommandent ce produit
Roseliette
09/01/2023
France
Acheteur vérifié
Utilisation facile
Points positifs : Produit agréable et facile à utiliser. Contrairement à l'expérience rapportée par certains autres utilisateurs, le nettoyage s'est avéré simple et rapide. Points négatifs : Bien sûr, il faut éplucher et couper en dés fruits et légumes, ce qui demande un temps certain. Transvaser les compotes ou les purées de l'appareil dans l'assiette de bébé ou des petits pots de conservation demande un petit tour de main.
Pour
Purée et compotes fraiches pour bébé
Contre
Prix élevé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
Louna2
10/05/2021
France
Partie de promotion
Robot cuiseur mixeur excellent
Bonjour je recommande ce robot à toutes les mamans il est extra Il est vraiment pratique et facile d'utilisation On coupe les aliments et c'est parti La cuisson s'effectue seule assez rapidement d'ailleurs , il suffit juste de régler le temps voulu...on peut vaquer à nos occupations le temps de la cuisson sans problème le robot s'arrête seul des que c'est cuit et il sonne quand c'est fini Pour le mixage on retourne le bol, on enclenche la sécurité, et quelques pressions sur le bouton et c'est terminé le repas de bébé est prêt On peut mixer à notre convenance ( avec morceaux ou purée)
Pour
Rapide. Efficace
Contre
Mode d'emploi pas très clair la première fois je n'avais pas compris qu'il fallait retourner le bol
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
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Cyrille34290
09/05/2021
France
Partie de promotion
Très bon produit
J'ai pu tester la fonction mixage et cuisson vapeur du robot Philips Avent, il est très simple d'utilisation. Le fait de mixer puis de retourner le bol pour cuire est très bien car grâce à cela ont n'a pas besoin d'utiliser plusieurs bols.
Pour
Bol retournable / rapidité
Contre
Un peu difficile à nettoyer
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier