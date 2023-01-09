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  • Cuisez à la vapeur, mixez, décongelez et réchauffez
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Philips Avent PremiumRobot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1

SCF883/01

4.2
| (469) Avis | 83% recommandent ce produit
Cuisez à la vapeur, mixez, décongelez et réchauffez
Une alimentation nutritive est essentielle pour le bon développement de votre bébé. Le robot cuiseur-mixeur sain pour bébé Philips Avent vous permet de préparer de délicieux repas maison adaptés au sevrage de votre bébé, en toute simplicité.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Créez de nombreux repas nutritifs pour bébé

Cuisez à la vapeur, mixez, décongelez et réchauffez

  • Cuisson à la vapeur saine

  • Cuisez et mixez dans un seul bol

  • Décongelez et réchauffez en toute simplicité. Facile à utiliser et à nettoyer.

  • Facile à utiliser et à nettoyer

  • Conseils de diversification et recettes

Mode de cuisson unique à la vapeur pour préserver les nutriments

Mode de cuisson unique à la vapeur pour préserver les nutriments

La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.

De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

Notre robot cuiseur-mixeur 4-en-1 vous accompagne tout au long du processus de diversification alimentaire de bébé : commencez par mixer très finement des fruits et légumes, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez-lui des textures moins lisses.

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4.2

sur 5

469

Avis

83%

recommandent ce produit

09/01/2023

France

France

Acheteur vérifié

Utilisation facile

Points positifs : Produit agréable et facile à utiliser. Contrairement à l'expérience rapportée par certains autres utilisateurs, le nettoyage s'est avéré simple et rapide. Points négatifs : Bien sûr, il faut éplucher et couper en dés fruits et légumes, ce qui demande un temps certain. Transvaser les compotes ou les purées de l'appareil dans l'assiette de bébé ou des petits pots de conservation demande un petit tour de main.

Pour

Purée et compotes fraiches pour bébé

Contre

Prix élevé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1

Oui, je recommande ce produit

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10/05/2021

France

France

Robot cuiseur mixeur excellent

Bonjour je recommande ce robot à toutes les mamans il est extra Il est vraiment pratique et facile d'utilisation On coupe les aliments et c'est parti La cuisson s'effectue seule assez rapidement d'ailleurs , il suffit juste de régler le temps voulu...on peut vaquer à nos occupations le temps de la cuisson sans problème le robot s'arrête seul des que c'est cuit et il sonne quand c'est fini Pour le mixage on retourne le bol, on enclenche la sécurité, et quelques pressions sur le bouton et c'est terminé le repas de bébé est prêt On peut mixer à notre convenance ( avec morceaux ou purée)

Pour

Rapide. Efficace

Contre

Mode d'emploi pas très clair la première fois je n'avais pas compris qu'il fallait retourner le bol

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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09/05/2021

France

France

Très bon produit

J'ai pu tester la fonction mixage et cuisson vapeur du robot Philips Avent, il est très simple d'utilisation. Le fait de mixer puis de retourner le bol pour cuire est très bien car grâce à cela ont n'a pas besoin d'utiliser plusieurs bols.

Pour

Bol retournable / rapidité

Contre

Un peu difficile à nettoyer

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