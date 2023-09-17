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Comment utiliser la valve AirFree avec le biberon Natural Response Avent ?

Veillez à nettoyer et stériliser toutes les pièces avant utilisation.

  1. Faite passer la tétine par la bague d'étanchéité.
  2. Veillez à tirer la tétine jusqu'au bout de la bague d'étanchéité.
  3. Placez la valve AirFree dans le biberon.
  4. Vissez la bague pour fixer le capuchon.
  5. Placez le capuchon sur le biberon.
     

 

Valve AirFree et biberon Natural Response

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY670/01, SCD838/13, SCY933/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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