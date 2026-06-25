Assistance Philips Comment utiliser le OneBlade sur mon corps ?

Vous pouvez utiliser votre Philips OneBlade pour tailler, raser et styliser les poils de votre corps, y compris dans les zones intimes. Pour raser de grandes zones, comme les jambes, les bras ou le torse, utilisez votre lame OneBlade habituelle avec l'accessoire de votre choix. Pour tailler et raser les zones sensibles, comme l'aine ou les aisselles, utilisez les accessoires spécifiques indiqués ci-dessous.

Conseil : Vous pouvez acheter un kit OneBlade Corps sur notre boutique en ligne. Le kit corps est compatible avec tous les modèles de OneBlade, y compris OneBlade Pro et OneBlade.



Remarque : Le Philips OneBlade est conçu pour tailler et raser les poils du visage et du corps. Il n'est pas conçu pour tailler ou raser les cheveux. Consultez la sélection de tondeuses à cheveux et de tondeuses multistyles Philips pour trouver un produit adapté aux cheveux.



Rasage avec OneBlade Intimate Les lames Philips OneBlade Intimate offrent un rasage de près tout en réduisant les risques de coupures et d'égratignures.



Conseils de rasage pour les hommes : Lors du rasage du scrotum, tendez la peau avec votre main libre pour offrir une surface lisse à la lame. Cela permet d'offrir une surface lisse à la lame, pour un rasage plus efficace et un risque réduit de coupures. Rasez le scrotum par étapes, en veillant à maintenir la peau bien étirée, sans plis.



Conseils de rasage pour les femmes : lorsque vous rasez l'intérieur de vos grandes lèvres, veillez à les étirer afin que la lame ne puisse pas entrer en contact avec les petites lèvres. Protégez vos petites lèvres avec votre main libre.



Suivez les étapes ci-dessous pour vous raser en utilisant l'accessoire de protection de la peau :



1. Fixez la lame intime au manche de votre OneBlade.

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

3. Avec votre main libre, tendez une petite zone de peau entre deux doigts pour redresser les poils. Ne placez la lame que sur une peau complètement tendue. Reportez-vous aux conseils ci-dessus pour plus d'informations.

4. Veillez à ce que la lame soit entièrement en contact avec la peau et à ne pas la tenir en biais.

5. Déplacez l'appareil lentement en exerçant une légère pression. Veillez à maintenir votre peau tendue pendant toute la durée de votre rasage.



Une fois le rasage terminé, éteignez l'appareil et nettoyez-le soigneusement.



Consultez la FAQ intitulée « Comment nettoyer mon OneBlade ? » pour obtenir des instructions détaillées.

Se raser avec le système de protection pour zones sensibles Veillez à laver les poils de vos zones sensibles avant de les couper ou de les raser. Le système de protection pour zones sensibles permet un rasage de près tout en limitant les risques de coupures et d'égratignures.



Pour utiliser le système de protection pour zones sensibles :



1. Fixez le système de protection pour zones sensibles à la lame de votre appareil en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



2. Décrivez des mouvements fluides et réguliers avec votre OneBlade. Déplacez le rasoir d'avant en arrière et vice-versa pour couper les poils quel que soit leur sens de pousse. Si nécessaire, tendez la peau avec votre main libre pour raser les zones présentant des plis, comme les testicules.



3. Une fois le rasage terminé, retirez l'accessoire de l'appareil. Rincez et nettoyez l'accessoire et votre OneBlade à l'eau tiède.

Se raser avec le sabot corps Le sabot corps taille les poils de votre corps à 5 mm. Pour des raisons d'hygiène, n'utilisez pas le même sabot sur votre visage et sur d'autres parties de votre corps.



Pour utiliser le sabot corps :



1. Fixez le sabot corps à la lame de votre OneBlade en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2. Rasez-vous avec le sabot corps en place. Coupez dans le sens inverse de la pousse des poils pour des performances optimales.

3. Une fois le rasage terminé, retirez l'accessoire de l'appareil. Rincez et nettoyez l'accessoire et votre OneBlade à l'eau tiède.