Payez plus tard avec Klarna
Vérifiez le témoin d'usure de votre OneBlade pour déterminer quand remplacer la lame. Lorsque le symbole de remplacement est clairement visible, il est temps de changer la lame. Chaque lame devrait durer environ quatre mois en moyenne, mais cette durée peut varier en fonction de vos habitudes de rasage.
Vous pouvez également suivre l'état de votre lame dans l'application Philips OneBlade.
Conseil : les conseils ci-dessous peuvent varier concernant les lames OneBlade Intimate, car leur outil de protection peut empêcher l'apparition du symbole de remplacement. Chaque lame est conçue pour durer environ quatre mois, mais cette durée varie en fonction de vos habitudes de rasage. Vous devez remplacer la lame si vous constatez une diminution de ses performances.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP1924/24 , QP1924/20 , QP2834/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Quand dois-je remplacer la lame de mon Philips OneBlade ?
Comment nettoyer mon Philips OneBlade ?
Comment remplacer correctement la lame de mon Philips OneBlade ?
Puis-je utiliser un adaptateur USB pour charger mon Philips OneBlade ?
Puis-je utiliser mon Philips OneBlade lorsqu'il est branché sur le secteur ?
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips