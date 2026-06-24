Assistance Philips Comment dois-je configurer mon Philips PowerPro Aqua ?

Vous pouvez configurer votre Philips PowerPro Aqua en procédant comme suit :

Retirez la vis. Insérez le tube dans le corps principal. Ré-insérez la vis (serrez-la avec un tournevis ou une pièce de monnaie). Insérez le cordon d'alimentation. Branchez votre appareil sur secteur. Chargez l'aspirateur pendant 5 heures.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :