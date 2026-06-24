ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment dois-je configurer mon Philips PowerPro Aqua ?

Vous pouvez configurer votre Philips PowerPro Aqua en procédant comme suit :

  1. Retirez la vis.
  2. Insérez le tube dans le corps principal.
  3. Ré-insérez la vis (serrez-la avec un tournevis ou une pièce de monnaie).
  4. Insérez le cordon d'alimentation.
  5. Branchez votre appareil sur secteur.
  6. Chargez l'aspirateur pendant 5 heures.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance