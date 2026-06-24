Comment remplacer la batterie de mon aspirateur sans fil Philips ?

Si vous possédez un aspirateur SpeedPro ou SpeedPro Max (vérifiez si l'un de ces noms figure sur le tube), vous pouvez faire remplacer la batterie dans un Centre Service Agréé Philips ou auprès de notre service clientèle. Contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page www.philips.com/support .

Si vous possédez un aspirateur sans fil série 8000, 7000 ou 3000 (les mentions « SpeedPro » ou « SpeedPro Max » ne figurent pas sur le tube), vous pouvez retirer la batterie rechargeable de l'appareil vous-même et en acheter une nouvelle sur notre site Web en recherchant XV1797 pour les séries 8000 et 7000 ou XV1633/01 pour la série 3000 dans la fenêtre de recherche. Pour l'aspirateur sans fil série 2000, il n'est pas possible d'acheter une nouvelle batterie en ligne. Contactez-nous si vous avez encore besoin d'aide via la page www.philips.com/support.

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le produit est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement déchargée. Prenez toutes les précautions de sécurité nécessaires lorsque vous jetez les piles.

Pour retirer la batterie rechargeable, suivez les instructions ci-dessous.

Débranchez l'appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la batterie de l'appareil.