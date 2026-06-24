Assistance Philips Comment nettoyer le filtre de mon PowerPro Aqua ?

Vous pouvez nettoyer le filtre de votre aspirateur Philips PowerPro Aqua de la manière suivante :

Retirez le filtre. Lavez-le délicatement à l'eau propre. Éliminez l'excédent d'eau. Laissez sécher pendant 24 heures. Replacez le filtre dans votre aspirateur.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :