Voici comment faire pousser et tailler une barbe dans le style hipster :

1. Prenez votre temps. Une barbe hipster chic ne peut se permettre des trous ou des longueurs inégales ; elle requiert de la patience, et il vous faudra donc attendre quelques semaines jusqu'à ce que vos poils aient atteint la longueur et la densité souhaitées. Si faire pousser votre barbe n’est pas qu’une lubie et que vous comptez la garder longtemps, envisagez d'investir dans une tondeuse qui peut tout faire : tailler différentes longueurs, raser et couper des bords nets. Vous aurez besoin de toutes ces fonctionnalités tôt ou tard. Un bon exemple est le Philips OneBlade Pro, qui épouse les contours de votre visage et possède jusqu’à 14 hauteurs de sabot pour moduler la longueur.



2. Prenez-en soin. De temps en temps, il peut s’avérer nécessaire de couper les poils rebelles sur le cou et les joues, mais ne les rasez pas complètement. Le look naturel et sans trop d’effort de la barbe de hipster serait ruiné par des bords trop rasés et nets.



3. Coupez. Après quelques semaines de croissance, il est temps de passer à l’étape de votre coupe de barbe hipster. Taillez votre barbe dans une longueur uniforme qui n'est pas trop courte.