Il vous suffit de télécharger l'application Wings for Life World Run sur votre téléphone et de vous inscrire. Vous aurez la possibilité de courir en solo ou de vous joindre à un événement App Run près de chez vous. Vous commencerez en même temps que tous les autres participants à l'international et serez pourchassé par une Catcher Car virtuelle. Votre application vous tiendra informé de votre avance et vous signalera à quel moment la Catcher Car vous dépasse. La course sera ensuite terminée pour vous, et vous verrez votre résultat s'afficher sur la liste des résultats internationale. Pourquoi ne pas vous lancer ?