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Arrêté
Un son naturel et détaillé
Réduction de bruit Pro
Des appels plus clairs en déplacement
Maintien parfait dans l'oreille
Une salle de sport bondée ? Un parc venteux ? La technologie de réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer le bruit extérieur, y compris le vent, en temps réel. Si vous courez à proximité de routes très fréquentées, appuyez sur un écouteur pour activer le mode « Aware » qui laisse entrer les sons extérieurs.
Pendant vos appels, un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !
Peu importe la façon dont vous bougez, ces écouteurs restent en place. Les embouts en silicone sont dotés d'un motif antidérapant texturé qui leur permet de se maintenir dans vos oreilles et d'être manipulés facilement même avec des mains en sueur. La surface des écouteurs est réfléchissante, pour une meilleure visibilité de nuit.
Récompenses
4.6
sur 5
70
Avis
94%
recommandent ce produit
yann92
26/11/2023
France
très bon produit
produit très performant avec un bon rapport qualité-prix. Le son est clair, le réducteur de bruit de qualité, l'application est bien faite et permet de nombreux réglages. Utilisé en courant sous une légère pluie sans difficultés.
Pour
réduction du bruit, autonomie, résistance à l'eau, application
Contre
sensibilité des touches
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless
produktreport
02/08/2024
Deutschland
Super Klang
Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.
Pour
handlich, super klang
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer
Leonilla
30/05/2024
Suomi
Acheteur vérifié
Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .
Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.
Pour
Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.
Contre
En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet
Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.