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Arrêté

Casque True Wireless

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Avis | 94% recommandent ce produit

2 Récompenses

Indispensable pour le sport
En salle de sport comme dans la rue, ces écouteurs sport True Wireless à réduction de bruit sauront vous motiver ! La musique et les podcasts ont un son magnifique, et si vous les interrompez pour répondre au téléphone, votre voix sera totalement claire. Les écouteurs tiennent parfaitement dans l'oreille, pour un maintien stable.
Voir tous les avantages

Indispensable pour le sport

  • Un son naturel et détaillé

  • Réduction de bruit Pro

  • Des appels plus clairs en déplacement

  • Maintien parfait dans l'oreille

L'immersion en toute liberté. Réduction de bruit Pro.

L'immersion en toute liberté. Réduction de bruit Pro.

Une salle de sport bondée ? Un parc venteux ? La technologie de réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer le bruit extérieur, y compris le vent, en temps réel. Si vous courez à proximité de routes très fréquentées, appuyez sur un écouteur pour activer le mode « Aware » qui laisse entrer les sons extérieurs.

Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Pendant vos appels, un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

Maintien parfait dans l'oreille : bougez sans vous soucier de perdre votre casque

Maintien parfait dans l'oreille : bougez sans vous soucier de perdre votre casque

Peu importe la façon dont vous bougez, ces écouteurs restent en place. Les embouts en silicone sont dotés d'un motif antidérapant texturé qui leur permet de se maintenir dans vos oreilles et d'être manipulés facilement même avec des mains en sueur. La surface des écouteurs est réfléchissante, pour une meilleure visibilité de nuit.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

70

Avis

94%

recommandent ce produit

26/11/2023

France

France

très bon produit

produit très performant avec un bon rapport qualité-prix. Le son est clair, le réducteur de bruit de qualité, l'application est bien faite et permet de nombreux réglages. Utilisé en courant sous une légère pluie sans difficultés.

Pour

réduction du bruit, autonomie, résistance à l'eau, application

Contre

sensibilité des touches

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless

02/08/2024

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.

Pour

handlich, super klang

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer

30/05/2024

Suomi

Suomi

Acheteur vérifié

Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .

Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.

Pour

Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.

Contre

En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet

Oui, je recommande ce produit

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