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6000 seriesÉcouteurs sport open-ear sans fil True Wireless

TAA6709BK/00

4.3
| (28) Avis | 85% recommandent ce produit
Ne manquez rien du monde qui vous entoure
Optez pour les écouteurs open-ear sans fil qui s'adaptent toujours parfaitement à vos besoins ! Un crochet doux et confortable maintient les écouteurs en place, peu importe vos mouvements. De plus, grâce à leur design open-ear, vous écoutez votre musique sans être coupé du monde.
Voir tous les avantages

Ne manquez rien du monde qui vous entoure

  • Design open-ear sans fil True Wireless

  • Conduction aérienne

  • Protection contre la poussière/eau IP55

  • Jusqu'à 28 h d'autonomie

Design open-ear sans fil True Wireless. Entendez le monde, ressentez la musique.

Design open-ear sans fil True Wireless. Entendez le monde, ressentez la musique.

Grâce au design open-ear de ces écouteurs, plus besoin de choisir entre différentes tailles d'embouts. En effet, les tours d'oreille confortables s'enroulent autour de vos oreilles. L'extrémité en caoutchouc en forme d'ancre sur chaque tour d'oreille se glisse délicatement au dos de l'oreille pour une tenue ultra-sûre et un maintien optimal.

Conduction aérienne. De la musique dans les oreilles. Et rien d'autre.

Conduction aérienne. De la musique dans les oreilles. Et rien d'autre.

Musique, livres audio, podcasts, playlists de sport… Quel que soit le contenu que vous écoutez, profitez d'un son de qualité avec de bonnes basses ! Chaque écouteur épouse parfaitement la forme de l'oreille externe. Les haut-parleurs précis diffusent le son dans votre canal auditif sans le boucher. Entendez tout ce qui vous entoure durant l'écoute.

Prenez l'air : résistance à la poussière et à l'eau IP55

Prenez l'air : résistance à la poussière et à l'eau IP55

Marcher dans les bois ou courir sous la pluie. Grâce à l'indice de protection IP55, ces écouteurs open-ear ne craignent ni la transpiration, ni l'humidité, ni la poussière. Plus aucune excuse pour rester sur le canapé ! Si vous aimez vous dépenser en extérieur, optez pour un éclairage de course pour rester bien visible.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

28

Avis

85%

recommandent ce produit

2

06/06/2025

France

France

Acheteur vérifié

Très bon rapport qualité prix.

Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless

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27/12/2024

France

France

Écouteurs de qualités

Je suis extrêmement satisfaite de la qualité supérieure de ces écouteurs : leur confort est remarquable, la qualité sonore est excellente, et l’autonomie de la batterie est exceptionnelle. Ils offrent une stabilité parfaite pendant les activités sportives, tout en assurant une sécurité optimale grâce à leur capacité à laisser passer les sons ambiants. Mon achat s’avère donc pleinement justifié.

Pour

La position sur les oreilles, le son , la tenue de la batterie

Contre

Ras

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23/12/2024

France

France

Pour moi, ce sont les écouteurs parfait.

-tenue impeccable et confortable. C'est bien les premiers écouteurs qui me tiennent comme il fait et sans gêne même pour une longue sortie sportive (VTT). -un très bon son sans être couper du monde. Je déteste les écouteurs qui vous met dans une bulle complète je trouve ça très dangereux et très insociable. Avec ces écouteurs je peux entendre un minima ce qu'il se passe autour de moi ou même entendre mon fils quand je passe un coup de fil et ainsi savoir ce qu'il fait à chaque moment. -touches tactiles personnalisables avec l'appli et ça c'est très appréciable. J'ai fait mes propores commandes en fonction de mon utilisation et pour me faciliter l'utilisation, je ne sors plus mon téléphone je sais qu'elle touche me permet telle fonction. -batterie longue autonomie et bluetooth vraiment longue portée, rien à dire. -écouteur droit dissociable du gauche ce qui permet de mettre qu'un écouteur ou de partager avec sa partenaire contrairement à d'autres écouteurs pour le sport.

Pour

-bonne tenue et confortable, -son sans couper du monde, -personnalisable, grande autonomie et bluetooth longue portée

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless

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