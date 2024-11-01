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Des solutions pour plus de liberté et de flexibilité

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Tour de France BPCO 2021

Tour de France BPCO 2021

 

Philips soutient la 3ème édition du Tour BPCO, organisée par O2 & Cie Urgence BPCO en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme.

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Oxygène

Nos produits, parmi lesquels des options d’oxygénothérapie fixes et portables, sont conçus pour donner aux utilisateurs la flexibilité qu’ils désirent.

Que ce soit en oxygénothérapie portable ou stationnaire, nos produits laissent aux utilisateurs la liberté et la flexibilité qu’ils souhaitent.

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