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Philips soutient la 3ème édition du Tour BPCO, organisée par O2 & Cie Urgence BPCO en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme.
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Que ce soit en oxygénothérapie portable ou stationnaire, nos produits laissent aux utilisateurs la liberté et la flexibilité qu’ils souhaitent.
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