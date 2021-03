Alimentation au biberon

Depuis la commercialisation de son premier biberon pour nourrisson en 1984, Philips Avent travaille avec des scientifiques et des professionnels de santé pour mieux appréhender la physiologie de l’allaitement afin de pouvoir développer des produits qui soient au plus proche de l’allaitement et de la succion naturelle. Nos gammes de biberons vous proposent des bénéfices produits cliniquement et scientifiquement prouvés tels que : le système de valve anti-colique intégré à la tétine qui réduit considérablement le risque de ballonements et de coliques, et la tétine qui, grâce à sa forme spécifique large et ses alvéoles de confort, est au plus proche de la succion naturelle et permet l’alternance sein/biberon.

Les biberons sont complémentaires à l’allaitement au sein. Les mères ont tous les choix possibles. Alterner l’allaitement au sein et l’allaitement au biberon avec du lait maternel ; allaiter au sein et au biberon avec du lait artificiel ; nourrir naturellement leurs bébés ou exclusivement au biberon. Quel que soit leur choix, les biberons Philips Avent (en association avec les tire-lait) sont conçus pour les accompagner dans chaque étape du développement de leur bébé, du nouveau-né à l’enfant de plus de 6 mois et de la maternité au domicile.

Vous pouvez recommander les biberons Philips Avent en toute confiance.