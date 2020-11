1. Certains cathéters d’échographie intravasculaire n’incluent pas de fonction d’imagerie échographique ChromaFlo.

2. FFR, iFR et iFR Scout sont compatibles avec les guides de pression et de débit Philips Volcano.

3. SyncVision nécessite un système Core ou Core Mobile. Certains cathéters ne sont pas compatibles avec SyncVision.



*La sécurité et l’efficacité de l’échographie intravasculaire VH pour la caractérisation des lésions vasculaires et des types de tissus n’ont pas été établies.



Verrata Pressure Guide Wire est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à la mesure de la pression dans les coronaires et dans la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec le Verrata Pressure Guide Wire sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Verrata Plus Pressure Guide Wire est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à la mesure de la pression dans les coronaires et dans la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec le Verrata Plus Pressure Guide Wire sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



FloWire Doppler Guide Wire est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à la mesure de la vitesse de la circulation sanguine dans les coronaires et dans la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec le FloWire Doppler Guide Wire sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



ComboWire Pressure and Flow Guide Wire est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à la mesure de la vitesse de la circulation sangine et de la pression dans les coronaires et dans la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec le ComboWire Pressure and Flow Guide Wire sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Eagle Eye Platinum est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation morphologique des coronaires et de la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec le Eagle Eye Platinum sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Eagle Eye Platinum Short Tip est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation de la morphologie des coronaires et des vaisseaux du système vasculaire périphérique. Les actes effectués avec le Eagle Eye Platinum Short Tip sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Revolution 45 MHz Rotational Imaging Cateter est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné aux examens intravasculaires des coronaires. Les actes effectués avec le Revolution 45 MHz Rotational Imaging Cateter sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Core Mobile est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation de la morphologie des coronaires et des vaisseaux du système vasculaire périphérique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Core n'est pas commercialisé en France.



SyncVision System est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au guidage de précision en conjonction d'images fluoroscopiques. Les actes effectués avec le SyncVision System sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Smartmap est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à la mesure de la pression dans les coronaires et dans la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec Smartmap peuvent être pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Combomap est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à la mesure de la vitesse de la circulation sanguine pendant les procédures diagnostic et interventionnelles. Les actes effectués avec Combomap sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019



Core M2 est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation de la morphologie des coronaires et des vaisseaux du système vasculaire périphérique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019