Souhaitez-vous distinguer les services que vous proposez en fournissant aux patients des informations directes et visuelles sur leur état de santé et la progression de leur traitement ? Découvrez comment une collaboration plus étroite avec les patients améliore la qualité des soins et permet aux patients de jouer un rôle plus actif dans leur parcours de prise en charge, en leur offrant la capacité de visualiser, de gérer et de partager leurs images diagnostiques et leurs rapports d’examen.