1. Comment puis-je télécharger l’application Lumify?

Téléchargez l’application Lumify sur le Google Play Store à l’adresse https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

2. Comment puis-je installer l’application Lumify?

L’application Lumify s’installe automatiquement une fois que vous l’avez téléchargée dans Google Play Store à partir de votre appareil intelligent. Dans de rares cas, les paramètres de sécurité sur votre appareil peuvent empêcher l’installation de Lumify. Si cette situation se produit, veuillez vérifier les paramètres de sécurité de votre appareil ou communiquez avec le service des TI de votre établissement pour obtenir de l’aide.

3. Puis-je utiliser l’application Lumify avec des sondes n’appartenant pas à la gamme Lumify?

Non. L’application Lumify ne fonctionne qu’avec les sondes Lumify. Si vous branchez une autre marque de sonde sur votre appareil, l’application Lumify fonctionne uniquement en mode démonstration.

4. Comment puis-je savoir si une mise à jour de l’application Lumify est disponible?

Vous pouvez configurer votre appareil pour mettre à jour les applications individuellement ou permettre les mises à jour automatiques. Si votre appareil compatible avec Lumify est configuré pour mettre à jour automatiquement les applications, l’application Lumify se met automatiquement à jour lorsqu’une mise à jour est disponible, à moins que la mise à jour ne comporte un changement d’autorisations. Dans un tel cas, vous serez invité à mettre à jour l’application Lumify. Si votre appareil est configuré pour mettre à jour les applications individuellement, vous pouvez obtenir la plus récente mise à jour Lumify dans Google Play Store. Pour en savoir plus, consultez le centre d’Aide Google Play et recherchez « mise à jour des applications ».

5. Puis-je transférer mon application Lumify sur un nouvel appareil?

Oui. Téléchargez et installez l’application Lumify depuis Google Play Store sur votre nouvel appareil, connectez votre sonde Lumify, puis suivez les étapes d’enregistrement faciles. Lumify ne peut pas transférer les données sur un patient d’un appareil à un autre. Vous pouvez les enregistrer de votre appareil précédent sur un réseau partagé, dans un répertoire local, sur un serveur DICOM ou sur un média de stockage externe.

6. Puis-je utiliser n’importe quel câble USB pour connecter la sonde à mon appareil?

Non. La sonde Lumify est un produit médical de haute qualité et nécessite un câble spécial pour garantir le rendement optimal de votre système Lumify. Nous garantissons uniquement que le système Lumify fonctionnera selon les spécifications lorsque vous utilisez le câble Lumify approuvé par Philips avec votre sonde.

7. Que se passe-t-il si j’utilise un appareil intelligent qui ne figure pas dans la liste des appareils compatibles?

Nous déployons tous les efforts pour tenir à jour la liste d’appareils compatibles www.philips.com/lumify-compatible-devices. Tous les appareils figurant sur notre liste d’appareils compatibles ont été rigoureusement testés. Nous vous recommandons de choisir un appareil inscrit sur cette liste pour assurer une compatibilité totale.

8. Quels appareils intelligents sont compatibles avec Lumify?

Vous trouverez une liste d’appareils intelligents testés par Philips et entièrement compatibles avec l’application et la sonde Lumify à l’adresse suivante : www.philips.com/lumify-compatible-devices.

9. Comment puis-je m’assurer que les données conservées sur mon appareil compatible avec Lumify sont sécurisées?

Le système d’exploitation Android et le fabricant de chaque appareil fournissent des méthodes pour sécuriser les données sur votre appareil, telles que le cryptage des données et l’utilisation de mots de passe pour y accéder. Nous vous recommandons fortement de consulter le service de sécurité informatique de votre établissement pour vous assurer que votre appareil est configuré selon vos exigences particulières en matière de sécurité.

10. Le produit Lumify respecte-t-il la LPRPS?

L’application Lumify est utilisée selon vos politiques de sécurité et utilise les protocoles de communication mis en place dans votre établissement. Le système d’exploitation Android fournit des mécanismes de protection tels que la protection par mot de passe et le cryptage. Ce système fournit également des mécanismes standard pour protéger les données en transit par l’authentification et le cryptage au niveau de l’entreprise.

11. Comment puis-je enregistrer mon nouveau produit Lumify?

Vous devez avoir accès à Internet pour enregistrer votre produit Lumify. D’abord, connectez votre appareil à un réseau sans fil ou cellulaire. Ensuite, connectez votre sonde Lumify à votre appareil, puis suivez les instructions étape par étape qui figurent dans l’application Lumify. Toutefois, si vous achetez un système Lumify en kit (solution offerte aux É.-U. seulement), il a déjà été enregistré en usine. Vous n’avez pas à l’enregistrer de nouveau (ni à être connecté à Internet avant d’utiliser le système). Vous n’avez à l’enregistrer de nouveau qu’en cas de changement dans la configuration du matériel ou du logiciel de votre système Lumify enregistré.

12. Puis-je connecter ma sonde Lumify à plus d’un appareil?

Oui. Vous pouvez utiliser une sonde Lumify avec autant d’appareils que vous le souhaitez. Vous devez enregistrer la sonde la première fois que vous la connectez à un nouvel appareil. Après l’enregistrement initial, vous pouvez utiliser la sonde sans devoir l’enregistrer de nouveau.

13. Pourquoi ne puis-je pas trouver l’application Lumify dans Google Play Store?

Si vous ne parvenez pas à localiser l’application Lumify dans Google Play Store, assurez-vous que votre appareil et que le système d’exploitation Android répondent aux exigences du système Lumify et que vous consultez Google Play Store dans un pays où Lumify est disponible.

14. Comment puis-je configurer ma tablette pour la connectivité réseau?

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour consulter les instructions sur la manière de configurer votre appareil pour la connectivité réseau sans fil ou cellulaire.

15. Comment puis-je transférer des images de mon appareil vers un système d’archivage externe?

Vous pouvez exporter des examens et des images vers un système PACS DICOM, un réseau partagé ou un répertoire local. Vous pouvez également envoyer des images par courrier électronique. Pour en savoir plus, consultez le manuel d’utilisation de Lumify à l’adresse www.philips.com/lumify-manual.

16. Comment puis-je supprimer de mon appareil tous les renseignements sur les patients?

Pour supprimer les renseignements sur les patients de l’application Lumify, sélectionnez Paramètres, puis Réinitialisation de la base de données dans la Base de données Patient. Pour supprimer toutes les données de votre appareil, réinitialisez votre appareil. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation fournie avec votre appareil.

17. Puis-je mettre à jour le système d’exploitation de mon appareil?

Oui. Philips teste activement la compatibilité avec l’application Lumify à mesure que les nouvelles versions du système d’exploitation sont diffusées.

18. Quelle est la taille de l’application Lumify?

L’application Lumify occupe très peu d’espace (environ 50 Mo), c’est-à-dire moins d’un fichier MP3 classique.

19. Puis-je connecter Lumify à un moniteur externe?

Oui. Vous pouvez « lancer » l’affichage de votre appareil Android sur un moniteur externe par l’entremise d’une clé électronique Chromecast. Pour en savoir plus, consultez le site https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en.

20. Existe-t-il un moyen de contourner les paramètres du mode de veille Android pour maintenir l’appareil continuellement en fonction lorsque l’application Lumify est active?

Il y a une application Android appelée « Stay Alive » qui peut effectuer cette tâche. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

21. Lumify prend-il en charge la sécurité Wi-Fi d’entreprise WPA?

Les appareils Android compatibles prennent en charge les protocoles de sécurité Wi-Fi existants, y compris les certificats de sécurité. La liste des appareils compatibles est accessible au site www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

22. Puis-je déplacer la zone focale en touchant l’écran et en faisant glisser?

Non. Lumify ajuste automatiquement le nombre et le positionnement des zones focales en fonction des paramétrages prédéfinis, du positionnement de la boîte Doppler Couleurs et de la profondeur.

23. L’application Lumify comprend-elle AutoScan?

Oui. La fonction AutoScan, parfois appelé Autogain ou Live iScan, ajuste le gain de chaque ligne de chaque image en temps réel et assure le maintien de la luminosité globale de l’image. AutoScan élimine la nécessité d’ajuster la variation du gain en fonction du temps (TGC).

24. Puis-je exporter de Lumify des images en format PC?

Oui. Vous pouvez envoyer des résultats d’examen par courriel, avec des images en format PC, ou exporter les images dans un répertoire local auquel vous pouvez connecter votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d’utilisation de Lumify.

25. Puis-je exporter de Lumify des images en format DICOM?

Vous pouvez configurer une destination DICOM et exporter les images vers un système PACS DICOM. Le service des TI de votre établissement peut fournir les renseignements réseau nécessaires pour configurer la destination DICOM. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d’utilisation de Lumify.

26. Comment puis-je configurer Lumify pour la connectivité réseau?

Pour plus d’informations sur la configuration de votre appareil pour un réseau sans fil, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’échographe Lumify www.philips.com/lumify-manual.

27. Pourquoi ne suis-je pas capable d’exporter des examens vers un système PACS DICOM?

Suivez les conseils pour résoudre vos problèmes ci-dessous :

• Assurez-vous que votre appareil possède une connectivité réseau sans fil ou cellulaire continue. Pour en savoir plus sur la configuration de votre appareil pour les réseaux sans fil ou cellulaires, consultez les documents qui accompagnent votre appareil.

• Testez la connexion au système DICOM PACS : Sélectionnez la destination d’exportation, puis appuyez sur Test. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d’utilisation de Lumify.

• Vérifiez auprès de votre administrateur réseau l’exactitude des paramètres de destination DICOM dans Lumify. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d’utilisation de Lumify.

28. Comment puis-je capturer une image en mode TM?

Pour capturer une image en mode TM, figez l’image du tracé en mode TM souhaitée, puis enregistrez l’image. L’image est ajoutée au dossier du patient comme elle figure à l’écran.

29. Qu’est-ce que le système Lumify en kit? En quoi est-ce différent de la solution échographique Lumify?

La solution échographique Lumify se compose d’une ou de plusieurs sondes Philips et de l’application Lumify de Philips, que l’on doit installer sur un appareil intelligent compatible (non inclus). Avec un système Lumify en kit, Philips fournit la sonde Philips et la tablette compatible avec l’application Lumify de Philips déjà installée. De plus, la sonde et la tablette sont fournies avec le système et sont déjà enregistrées pour une utilisation immédiate.

30. J’ai un système Lumify en kit. Dois-je être connecté à Internet pour enregistrer mon système?

Avec le système Lumify en kit, Philips fournit une sonde et une tablette compatible, toutes deux pré-enregistrées, pour une utilisation immédiate. Il n’est pas nécessaire d’être connecté à Internet pour commencer à utiliser le système Lumify en kit. Mais afin que votre logiciel bénéficie des dernières mises à jour, Philips recommande une connexion régulière à un réseau sans fil ou cellulaire, qui permettra d’optimiser les avantages offerts par le Lumify.

31. Puis-je exporter des images vers une clé USB/disque dur externe?

Oui. Vous pouvez exporter des examens vers un système PACS DICOM, un réseau partagé ou un répertoire local, stockés sur une clé USB ou un disque dur externe. Pour plus de détails, consultez la section « Configurer les destinations d’exportation » du manuel d’utilisation.

32. Pourquoi dois-je fournir mes coordonnées lors de l’enregistrement de ma sonde?

Si vous avez acheté la sonde, il est important que Philips dispose de vos coordonnées les plus récentes pour vous communiquer des renseignements importants et des mises à jour.

33. Comment puis-je changer la langue d’utilisation dans l’application Lumify?

34. Comment puis-je choisir de recevoir des communications de Philips sur ses produits et ses offres promotionnelles?

Pour recevoir des communications relatives à Lumify de Philips, sélectionnez Tenez-moi au courant des nouvelles, des produits et des offres promotionnelles de Philips lorsque vous enregistrez votre sonde. Pour arrêter de recevoir les communications relatives à Lumify, cliquez sur le lien Se désabonner dans n’importe quel courriel sur Lumify de Philips.

35. Comment puis-je obtenir les mises à jour logicielles du système Lumify en kit?

Les mises à jour logicielles du système Lumify sont disponibles sur Google Play Store. Lorsqu’une mise à jour est disponible, l’utilisateur reçoit une notification lorsque l’appareil est connecté à Internet et elle peut s’installer automatiquement en fonction des paramètres choisis par l’utilisateur de la tablette compatible.