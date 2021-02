Présentation de la dernière innovation de Philips : la nouvelle sonde PureWave eL18-4 de Philips à très large bande de fréquence. La sonde eL18-4 offre une très haute résolution et une excellente homogénéité tissulaire sur un large éventail d’applications cliniques. L’association de la technologie de cristal PureWave à très large bande de fréquence et de la focalisation en élévation est une première Philips, grâce à laquelle votre pratique clinique bénéficie de résultats extraordinaires. Mettez en évidence la dureté des tissus avec une solution complète d’élastographie. Bénéficiez du nouveau mode MicroFlow Imaging, révolutionnaire pour sa sensibilité sur l’examen de flux de très faible vitesse et de petit calibre (microcirculation). Planifiez des procédures interventionnelles avec une plus grande fiabilité avec l’outil de précision pour la biopsie. La sonde eL18-4 PureWave à très large bande de fréquence associée à la focalisation en élévation est une véritable avancée pour vous et vos patients.