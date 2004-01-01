SmartCT Angio offre un protocole d’acquisition 3D-RA (angiographie rotationnelle 3D) qui permet une visualisation 3D détaillée des os et des vaisseaux à partir d’une seule angiographie rotationnelle avec injection de produit de contraste. Ses reconstructions 3D haute résolution fournissent des informations essentielles sur la profondeur et la relation entre les vaisseaux pour une évaluation précise des structures osseuses et vasculaires.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Imagerie 3D depuis la table
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Imagerie 3D depuis la table
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
Imagerie 3D depuis la table
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Imagerie 3D depuis la table
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Imagerie 3D depuis la table
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT s’ouvre automatiquement avec le rendu et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur l’écran tactile. Conçue pour les environnements stériles, l’ensemble des fonctions se contrôle simplement du bout des doigts, au plus près de la table d’intervention.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT propose des techniques de reconstruction avancées pour améliorer la visualisation anatomique. Une fois l’acquisition effectuée, vous pouvez manipuler des visualisations avancées telles que des 3D MPR directement sur l’écran tactile au niveau de la table d’examen, afin d’évaluer la pathologie avec une grande précision. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA, ce qui peut influencer les décisions cliniques.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement son trajet sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues (curviligne, transversale et droite) permettant ainsi d’inspecter facilement les vaisseaux et le positionnement des dispositifs. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones d’implantation des dispositifs peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les incidences optimales de l’arceau peuvent être identifiées, enregistrées et rappelées ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la trajectoire vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une anatomie ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions SmartCT vous permet de définir facilement n’importe quelle structure d’intérêt, de mesurer son volume et de supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les Marchés. Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.
SmartCT est un dispositif de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et au diagnostic médical par imagerie. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2025
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.