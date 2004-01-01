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HeartNavigator

Planification et guidage approfondis pour les procédures associées à une cardiopathie structurelle

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Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.

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Caractéristiques
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
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Un gain de temps grâce à la segmentation automatique

Une fois que vous avez chargé les données TDM pré-opératoire compatible DICOM et qu’un volume 3D est créé, HeartNavigator segmente automatiquement les tissus, les structures anatomiques, les repères, le calcium et les plans du cœur pour les procédures TAVR/TAVI. HeartNavigator segmente automatiquement tout le cœur pour faciliter la pose d’une prothèse de valve mitrale, la fermeture de l’appendice auriculaire gauche (LAAC) et d’autres procédures.

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Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
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Pour plus de conseils, HeartNavigator place automatiquement des repères sur une grande variété de structures anatomiques, y compris les ostia coronaires, les 3 nadirs, etc. Ils peuvent être adaptés manuellement selon les besoins.

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Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
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Un simple clic permet de créer des mesures de surface, de périmètre, de diamètre et de distance pour les structures anatomiques lors des procédures TAVR ou TAVI. Les mesures sont effectuées dans les plans anatomiques détectés. Elles s’affichent sur l’axe central visible. Pour toutes les autres procédures associées à une cardiopathie structurelle, des mesures manuelles sont fournies.

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La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles

La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles

Le logiciel améliore la visibilité sur la distribution des calcifications dans l’aorte ascendante, l’anneau de la valve aortique et le ventricule gauche. En déterminant la gravité et l’emplacement de la calcification, vous pouvez éviter des complications potentielles pendant les procédures.

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La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement

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HN détermine automatiquement les incidences de travail pertinentes à utiliser pendant la procédure. Cela permet d’éviter d’avoir à acquérir plusieurs aortogrammes. Les incidences peuvent être rappelées au niveau de la table pour des économies supplémentaires.

La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement

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L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
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Vous pouvez obtenir des informations en temps réel pour guider la navigation dans le système vasculaire. Le rendu volumique TDM 3D de l’aorte ascendante peut être associé à des images fluoroscopiques en temps réel pour montrer la position exacte des cathéters et des dispositifs par rapport à l’image de référence. Le rendu TDM 3D se déplace de manière synchronisée avec les mouvements du système pendant l’intervention.

L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise

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  • Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
  • Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
  • Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
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La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
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L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
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  • HeartNavigator est un dispositif de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et au diagnostic médical par imagerie. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2026

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