Protocoles d’acquisition avancés pour les applications neurologiques et corporelles

Philips XperCT utilise la fonction d’angiographie rotationnelle du système Allura Xper FD20 pour acquérir les images. Les protocoles d’acquisition avancés prennent en charge les applications neurologiques et corps entier, ce qui permet d’obtenir des reconstructions 3D de grande qualité en moins d’une minute. Par défaut, l’acquisition s’effectue avec le champ d’acquisition le plus grand, mais il est possible de passer à la collimation pour réduire la dose de rayonnement et le temps de reconstruction.