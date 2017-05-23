Le système d’information ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia) est conçu pour améliorer la prise en charge des patients tout au long du parcours de soins. Les systèmes d’informations cliniques hospitaliers sont reliés aux dispositifs médicaux afin de fournir aux cliniciens des informations exploitables, où qu’ils se trouvent.
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Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
Meilleure prise en charge des patients
Meilleure prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient telles que les documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoire et comptes-rendus de consultation, afin de faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à son outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients.
Meilleure prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient telles que les documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoire et comptes-rendus de consultation, afin de faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à son outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients.
Meilleure prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient telles que les documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoire et comptes-rendus de consultation, afin de faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à son outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients.
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Examiner les images multimodalités de vos patients avec une qualité diagnostique optimale – y compris les examens antérieurs – évite de réaliser de nouveaux examens inutiles et coûteux. Vous pouvez facilement ajouter des résultats, des mesures et finaliser vos rapports à tout moment, où que vous soyez*.
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Examiner les images multimodalités de vos patients avec une qualité diagnostique optimale – y compris les examens antérieurs – évite de réaliser de nouveaux examens inutiles et coûteux. Vous pouvez facilement ajouter des résultats, des mesures et finaliser vos rapports à tout moment, où que vous soyez*.
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Examiner les images multimodalités de vos patients avec une qualité diagnostique optimale – y compris les examens antérieurs – évite de réaliser de nouveaux examens inutiles et coûteux. Vous pouvez facilement ajouter des résultats, des mesures et finaliser vos rapports à tout moment, où que vous soyez*.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. L’outil intégré d’aide à la décision clinique de ICCA facilite la prise de décisions éclairées et permet de mettre en avant et d’identifier les événements indésirables.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. L’outil intégré d’aide à la décision clinique de ICCA facilite la prise de décisions éclairées et permet de mettre en avant et d’identifier les événements indésirables.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. L’outil intégré d’aide à la décision clinique de ICCA facilite la prise de décisions éclairées et permet de mettre en avant et d’identifier les événements indésirables.
Documentation structurée et standardisée
Documentation structurée et standardisée
La fonction Continuité des données permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de la réanimation vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en réanimation ou en soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Documentation structurée et standardisée
La fonction Continuité des données permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de la réanimation vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en réanimation ou en soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Documentation structurée et standardisée
La fonction Continuité des données permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de la réanimation vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en réanimation ou en soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Plus d’interopérabilité
Plus d’interopérabilité
ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et son interopérabilité, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins. Il peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, vous permettant ainsi de réduire les coûts et préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Plus d’interopérabilité
ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et son interopérabilité, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins. Il peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, vous permettant ainsi de réduire les coûts et préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Plus d’interopérabilité
ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et son interopérabilité, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins. Il peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, vous permettant ainsi de réduire les coûts et préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Meilleurs résultats financiers
Meilleurs résultats financiers
Pour garantir précision et rapidité du parcours de soins, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, en les sélectionnant dans des thésaurus par exemple. Le moteur de recherche intégré ainsi que les listes d'occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
Meilleurs résultats financiers
Pour garantir précision et rapidité du parcours de soins, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, en les sélectionnant dans des thésaurus par exemple. Le moteur de recherche intégré ainsi que les listes d'occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
Meilleurs résultats financiers
Pour garantir précision et rapidité du parcours de soins, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, en les sélectionnant dans des thésaurus par exemple. Le moteur de recherche intégré ainsi que les listes d'occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Meilleure prise en charge des patients
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
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Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutient une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.
Meilleure prise en charge des patients
Meilleure prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient telles que les documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoire et comptes-rendus de consultation, afin de faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à son outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients.
Meilleure prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient telles que les documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoire et comptes-rendus de consultation, afin de faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à son outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients.
Meilleure prise en charge des patients
Le système ICCA centralise et organise les données patient telles que les documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoire et comptes-rendus de consultation, afin de faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à son outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients.
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Examiner les images multimodalités de vos patients avec une qualité diagnostique optimale – y compris les examens antérieurs – évite de réaliser de nouveaux examens inutiles et coûteux. Vous pouvez facilement ajouter des résultats, des mesures et finaliser vos rapports à tout moment, où que vous soyez*.
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Examiner les images multimodalités de vos patients avec une qualité diagnostique optimale – y compris les examens antérieurs – évite de réaliser de nouveaux examens inutiles et coûteux. Vous pouvez facilement ajouter des résultats, des mesures et finaliser vos rapports à tout moment, où que vous soyez*.
Des informations accessibles à tout moment, où que vous soyez
Examiner les images multimodalités de vos patients avec une qualité diagnostique optimale – y compris les examens antérieurs – évite de réaliser de nouveaux examens inutiles et coûteux. Vous pouvez facilement ajouter des résultats, des mesures et finaliser vos rapports à tout moment, où que vous soyez*.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. L’outil intégré d’aide à la décision clinique de ICCA facilite la prise de décisions éclairées et permet de mettre en avant et d’identifier les événements indésirables.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. L’outil intégré d’aide à la décision clinique de ICCA facilite la prise de décisions éclairées et permet de mettre en avant et d’identifier les événements indésirables.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
L’accès à des informations patient exhaustives est un élément essentiel du processus de prise de décision clinique. L’outil intégré d’aide à la décision clinique de ICCA facilite la prise de décisions éclairées et permet de mettre en avant et d’identifier les événements indésirables.
Documentation structurée et standardisée
Documentation structurée et standardisée
La fonction Continuité des données permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de la réanimation vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en réanimation ou en soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Documentation structurée et standardisée
La fonction Continuité des données permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de la réanimation vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en réanimation ou en soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Documentation structurée et standardisée
La fonction Continuité des données permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de la réanimation vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en réanimation ou en soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Plus d’interopérabilité
Plus d’interopérabilité
ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et son interopérabilité, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins. Il peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, vous permettant ainsi de réduire les coûts et préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Plus d’interopérabilité
ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et son interopérabilité, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins. Il peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, vous permettant ainsi de réduire les coûts et préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Plus d’interopérabilité
ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et son interopérabilité, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins. Il peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, vous permettant ainsi de réduire les coûts et préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation, afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Meilleurs résultats financiers
Meilleurs résultats financiers
Pour garantir précision et rapidité du parcours de soins, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, en les sélectionnant dans des thésaurus par exemple. Le moteur de recherche intégré ainsi que les listes d'occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
Meilleurs résultats financiers
Pour garantir précision et rapidité du parcours de soins, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, en les sélectionnant dans des thésaurus par exemple. Le moteur de recherche intégré ainsi que les listes d'occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
Meilleurs résultats financiers
Pour garantir précision et rapidité du parcours de soins, les diagnostics et procédures peuvent être saisis dans des champs de texte libre, en les sélectionnant dans des thésaurus par exemple. Le moteur de recherche intégré ainsi que les listes d'occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
* L’intégration des données nécessite une plate-forme d’acquisition des données telles que le Philips Patient Information Center iX (PIC iX) et/ou *Philips Capsule MDIP (Medical Device Information Platform).
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