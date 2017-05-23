ICCA, solution adaptée aux soins periopératoires

Dans un environnement dynamique tel que celui des soins anesthésiques periopératoires, où l’état du patient peut évoluer rapidement – souvent en un battement de cœur – il est primordial de maintenir un bon équilibre. Les anesthésistes et infirmier(e)s anesthésistes doivent rester focalisés sur leurs patients, tout en consacrant du temps à correctement documenter leur prise en charge. La solution IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) a été conçue pour relever ce défi en fournissant une feuille de surveillance comportant des données exhaustives, tout au long du parcours de soins periopératoires.