Avertissement

* Par rapport à Philips 3D Vane XD

L’application SmartSpeed est approuvée par la FDA mais ne bénéficie pas encore du marquage CE et n’est pas encore disponible à la livraison en Europe

Les IRM Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec les IRM Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2022