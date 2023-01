SmartSpeed MotionFree - Head Neck Applications cliniques IRM

L’application Philips SmartSpeed offre une imagerie rapide de haute qualité pour un large éventails de patients, y compris ceux qui souffrent et qui ont du mal à rester immobile. L’application Philips SmartSpeed MotionFree utilise des techniques d’imagerie 2D non cartésienne peu sensible au mouvement pour l’acquisition d’images rapides et exemptes de mouvement. Elle limite les mouvements d’ensemble, les mouvements respiratoires et les artefacts de pulsatilité dans plus de 90 % des cas par rapport à l’imagerie cartésienne.