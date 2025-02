SmartSpeed - Spine Applications cliniques IRM

L’application Philips SmartSpeed met la qualité et la vitesse d’image à portée de main. Elle utilise le moteur d’accélération Compressed SENSE pour réduire le temps d’acquisition et applique un algorithme d’IA primé directement, afin d’optimiser les informations et la qualité d’image pour l’imagerie du rachis. L’application Philips SmartSpeed peut être utilisée en 2D et 3D, ainsi que pour tous les contrastes anatomiques. Elle prend en charge 97 % des protocoles IRM cliniques actuels* pour répondre aux besoins en imagerie de la plupart des patients.