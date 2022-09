Multi Nuclei MR Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau

Étendez vos capacités d’acquisition grâce à une solution d’imagerie et de spectroscopie multi-noyau intégrée pour explorer de nouveaux parcours cliniques sans compromettre vos processus d’imagerie clinique ou le confort de vos patients en tunnel large. Une telle solution implique une version logicielle différente, une interface utilisateur complexe et une antenne dédiée. La durée d’acquisition est souvent longue, ce qui peut perturber les activités d’imagerie au quotidien. Pour développer ce domaine, Philips a fait de l’imagerie et de la spectroscopie multi-noyau une partie intégrante de votre processus de travail clinique quotidien. L’ajout de l’imagerie multi-noyau à votre système IRM 3.0T ouvre une fenêtre de recherche sur d’autres noyaux, à la recherche d’informations métaboliques et fonctionnelles. Vous pouvez réaliser des études en matière d’imagerie clinique, de spectroscopie et de recherche pour six noyaux (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*). En bref, cette solution convient à toutes les anatomies.