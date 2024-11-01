Le processus de travail ne diffère pas de l’imagerie du proton.

Nous avons simplifié les choses pour vous, notamment grâce à un processus de travail intégré fluide pour l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux. La reconstruction et la visualisation de spectres ou d’images de noyaux autres que le proton, ainsi que le processus d’envoi des données vers le système PACS sont entièrement intégrés, de sorte que le processus de travail ne diffère pas de l’imagerie du proton. L’exportation facile des données multi-noyaux est prise en charge pour les formats Enhanced DICOM, SPAR/SDAT et XML-REC.